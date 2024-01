PwC TLS e LCA nell’acquisizione di Aesculapius Farmaceutici da parte di Amnol Chimica Biologica

Daniele Bonvicini, Alvise Becker

PwC TLS Avvocati e Commercialisti ha assistito Amnol Chimica Biologica S.r.l., società farmaceutica appartenente al gruppo Ceres Pharma, nell’operazione di acquisizione dell’intero capitale sociale di Aesculapius Farmaceutici S.r.l., società attiva nello sviluppo e commercializzazione di prodotti farmaceutici, integratori alimentari, cosmetici e dispositivi medici.

PwC TLS ha assistito l’acquirente in tutti gli aspetti dell’operazione, con un team coordinato dal partner Alvise Becker (foto allegata) e composto da Alberto Anchora ed Edoardo Calvi Parisetti per gli aspetti contrattuali e societari, Ivan Arrotta e Federica Daniele per gli aspetti giuslavoristici, Paola Furiosi e Francesca Caliri per gli aspetti di proprietà intellettuale e da Pietro Bertolotti e Federica Pucci coordinati dal partner Marco Vozzi per gli aspetti fiscali.

LCA ha assistito i soci venditori con un team composto da Daniele Bonvicini (foto allegata), Matteo Montironi, Lara Bianchini, Chiara Fadda e Ginevra Losi per gli aspetti contrattuali e societari e da Andrea Carreri per gli aspetti golden power.