PwC TLS con Geo Engineering Consulting S.p.A. nella vendita in favore di Edison di una società titolare dei diritti per la realizzazione di un impianto da 28 MW PwC TLS ha assistito Geo Engineering Consulting S.p.A. nella cessione, in favore di Edison, di una società titolare dei titoli autorizzativi necessari per la realizzazione di un progetto fotovoltaico da 28 MW da realizzarsi nel Comune di Galatina