PwC TLS con il Gruppo Warner Music nelle acquisizioni di Bontempi ed Extravaganza

Daniele Landi

Warner Music Italia e Warner Chappell Music Italiana hanno acquisito rispettivamente il 100% delle quote di Francesco Bontempi Srl e di Extravaganza Publishing Srl, società titolari del catalogo discografico “DWA Records” e del catalogo editoriale “Extravaganza” che annoverano brani iconici della Italo Disco come “The Rhythm of the Night” (Corona), “Baila” (Zucchero), “Happy” e “Uh La La” (Alexia).

PwC TLS ha assistito le società acquirenti nella redazione e conclusione degli accordi necessari al perfezionamento delle due operazioni, con un Team composto dagli Avvocati Daniele Landi (in foto), Francesco Marotti e Michele Basile.

Per quanto riguarda le attività di Due Diligence, il Gruppo Warner Music è stato assistito da PwC Business Services nelle analisi di natura finanziaria, con un Team composto dal Partner Ignazio Cirillo e da Sara Romani, da PwC TLS nelle verifiche di natura fiscale, con un Team composto da Carla Casula (Tax Director), Giulia Caggese (Tax Senior Manager) e Calogero Destro (Tax Manager), da Studio Mondini Bonora Ginevra nelle analisi di diritto societario e della proprietà intellettuale, con un Team composto dai name Partner Giorgio Mondini e Silvia Mondini, e dallo Studio Capra Cappellini nelle verifiche inerenti ai cataloghi discografici.