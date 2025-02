PwC TLS con Polis SGR nel lancio del Fondo Kleos dedicato alla gestione di portafogli NPL/UTP

Roberto Percoco, Vittorio Catenaccio, Brando De Carli

Polis, SGR specializzata in investimenti alternativi e parte del Gruppo LBO France, ha lanciato il Fondo Kleos dedicato alla gestione e alla valorizzazione di portafogli NPL/UTP secured ed unsecured, anche frazionati.

PwC TLS ha agito come advisor legale con un team coordinato da Roberto Percoco (director) e Riccardo Lipari (senior manager), e composto da Valeria Saponaro (manager) e Assia Andriani (manager).

PwC ha assistito altresì Polis in qualità di advisor industriale con un team coordinato da Vittorio Catenaccio (director) in collaborazione con il team Capital Markets & Accounting Advisory Services coordinato da Brando De Carli (director) e composto da Rossana Lopatriello e Alessia Borgia per gli aspetti di strutturazione contabile.