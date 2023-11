PX3 Partners completa l’acquisizione di Cofimco. Gli studi coinvolti

Salvo Arena, a destra Diego Esposito









PX3 Partners, società di private equity paneuropea con sede a Londra, ha concluso l’acquisizione di Cofimco S.r.l., azienda con sede a Pombia (NO) fornitrice leader di mercato a livello globale di soluzioni ingegnerizzate per la movimentazione dell’aria utilizzate in applicazioni industriali di raffreddamento. Cofimco era parte di Chart Industries Inc., società quotata in borsa con sede negli Stati Uniti.



Chiomenti ha assistito l’acquirente con un team guidato dal Partner Salvo Arena, responsabile della sede di New York, e composto dall’of Counsel Corrado Borghesan, dalla Counsel Elisa Gianni, dal senior associate Michelangelo Granato e dagli associate Virginia Rezza, Giorgia Cutino e Carmelo Tabone. I profili legati al finanziamento bancario sono stati seguiti dal partner Marco Paruzzolo con il senior associate Niccolò Vernillo e gli associate Matteo Venuta e Bianca Manzini. I profili fiscali sono stati seguiti dalla Counsel Elisabetta Costanza Pavesi. Il Partner Giulio Napolitano è intervenuto per i profili di Golden Power, mentre il senior associate Antonino Cutrupi per gli aspetti di Diritto Europeo e Antitrust e gli associate Eugenio Tagliaferro e Chiara Grazzini per quelli di Diritto Amministrativo.



La controparte è stata assistita da ADVANT Nctm con il Partner Matteo Trapani e il senior associate Lorenzo Foot.



Linklaters ha assistito l’istituto finanziario con un team multi-disciplinare guidato dal partner Diego Esposito, coadiuvato dall’associate Ilaria Francesca Bertolazzi e dalla trainee Giulia Galletti e, per i profili fiscali, dalla managing associate Eugenia Severino.