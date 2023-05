Querela, il termine di presentazione decorre da quando il fatto-reato abbia una base oggettiva e soggettiva di Giampaolo Piagnerelli

In decorre non dal momento della consumazione del reato, ma solo da quando è possibile imputare con certezza l'illecito









«Il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e possa quindi, liberamente determinarsi». Questo il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 19387/23.

L'individuazione del soggetto attivo

Pertanto - si legge nella...