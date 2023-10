Quince Therapeutics completa l’acquisizione di EryDel: Chiomenti e Clifford Chance gli studi coinvolti

Salvo Arena e Francesca Casini.









Quince Therapeutics, Inc., società statunitense di biotecnologie che si occupa dell’acquisizione, sviluppo e commercializzazione di terapie innovative, ha concluso l’acquisizione di EryDel SpA, società biotecnologica italiana che sviluppa terapie per il trattamento di malattie rare.



Chiomenti ha assistito Quince Therapeutics con un team guidato dal Partner Salvo Arena, responsabile della sede di New York, e composto dalla counsel Elisa Gianni, il managing associate Alessandro Buscemi e l’associate Roberto Gava per gli aspetti di corporate M&A, mentre il partner Giulio Napolitano ha seguito gli aspetti di golden power. Il Managing associate Luigi Mariani si è occupato dei profili di diritto del lavoro, mentre la counsel Elisabetta Mentasti e l’associate Tommaso Mazzetti di Pietralata di quelli di diritto amministrativo.



Clifford Chance ha assistito Erydel con un team guidato dal counsel Francesca Casini, coadiuvata da Dario Carnazza ed Edoardo Coletti.