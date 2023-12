Rapina il partner in casa con un coltello, l’attenuante del disturbo “schizoaffettivo” prevale

Nella determinazione della pena per una rapina attuata mediante violenza o minaccia, l’attenuante del vizio parziale di mente deve poter essere ritenuta equivalente o anche prevalente rispetto all’aggravante speciale dell’essere stata commessa all’interno di una abitazione privata. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, sentenza n. 217 depositata oggi, dichiarando costituzionalmente illegittimo l’articolo 628, quinto comma, cod. pen. (Rapina) nella parte in cui non consente di ritenere prevalente...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi