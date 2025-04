Corruzione in atti giudiziari senza favorire una determinata parte

La corruzione in atti giudiziari prevede l’asservimento della funzione giudiziaria, ma non è necessaria la finalità di favorire una determinata parte in un determinato processo.

E se autore ne è un avvocato, l’immediata convenienza economica non pesa a favore invece del vantaggio prodotto dall’aumento di credibilità presso i clienti. E quanto al concorso, va esclusa la responsabilità di chi partecipa ad attività solo esecutive, pur consapevole del reato commesso. A queste conclusioni arriva la sentenza...