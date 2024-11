Real Estate: Lexia annuncia il nuovo team dedicato agli investimenti immobiliari con un evento in collaborazione con Promos Italia e Invest in Lombardy

Elmira Shahbazi

LEXIA presenta al mercato il suo nuovo team dedicato agli Investimenti Immobiliari, un’evoluzione strategica nata dall’intensa crescita delle attività di assistenza nel settore degli investimenti immobiliari richieste allo studio.

Nell’ultimo anno, il team LEXIA ha gestito un volume crescente di operazioni per conto di investitori, primari family office e HNWI internazionali, provenienti in particolare dai mercati arabi, USA e UK. La continua domanda di servizi specializzati, combinata all’avvio di partnership con primarie agenzie di real estate e broker, ha reso indispensabile una struttura dedicata per supportare al meglio clienti esteri e italiani.

L’interesse verso il mercato immobiliare italiano è sostenuto da una congiuntura economica favorevole, che vede un netto aumento degli investimenti dall’estero. Secondo i dati più recenti, entro il 2025 il volume totale delle transazioni immobiliari in Italia potrebbe superare i 140 miliardi di euro, rendendo il Paese una delle destinazioni più attraenti per gli investitori immobiliari in Europa.

Il nuovo Team Real Estate di LEXIA rappresenta quindi non solo un nuovo asset strategico, ma il consolidamento di un’esperienza maturata con numerose operazioni immobiliari in tutto il territorio nazionale.

La responsabile del nuovo team è Elmira Shahbazi, Counsel, e il gruppo conta 5 professionisti specializzati.

Il team è strutturato per offrire un servizio completo, che va dalla consulenza legale nelle transazioni alla gestione delle complesse dinamiche fiscali e regolamentari, nonché ai profili di diritto dell’immigrazione.

In questo alveo, è nata l’idea di realizzare un evento dedicato dal titolo “Italian Real Estate: Experience the Advantage of Investing,” organizzato in collaborazione con Promos Italia, l’Agenzia Nazionale del Sistema Camerale per l’Internazionalizzazione delle Imprese, all’interno del progetto Invest in Lombardy, che si terrà il 28 novembre in Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi (Sala Terrazzo, Palazzo dei Giureconsulti, Piazza dei Mercanti 2, Milano, dalle ore 16:00 alle ore 19:00).

Durante l’evento saranno anche analizzati i profili fiscali, quanto all’imposizione diretta ed indiretta, del crowdfunding nel comparto Real Estate mediante l’utilizzo di special purpose vehicles (VPSs) ed attraverso il contratto di associazione in partecipazione.

L’evento sarà un’opportunità unica per esplorare le nuove tendenze del mercato immobiliare italiano, con focus su innovazione tecnologica, fiscalità e aste immobiliari. La conferenza vedrà la partecipazione di diversi relatori, alcuni dei quali provenienti da: LEXIA, PROMOS ITALIA, Simplex Domus, Dove.it e Cushman & Wakefield.

Saranno inoltre presenti rappresentanti di prestigiose organizzazioni del settore, insieme ad altri ospiti d’eccezione, che arricchiranno il dibattito e offriranno una visione completa sulle prospettive di investimento nel panorama italiano.