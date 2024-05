REAM SGR acquisisce l’Adriano Community Center: gli studi coinvolti

Alberto Trainotti, Maurizio Ferrero, Rosemarie Serrato, Andrea Marani

Andersen supporta il fondo immobiliare GERAS 2 gestito da REAM SGR S.p.A. nell’acquisto del complesso polivalente Adriano Community Center.

REAM SGR, specializzata nell’istituzione e nella gestione di Fondi di Investimento Alternativi Immobiliari, acquisisce l’asset nella periferia nord-est di Milano con una struttura multifunzionale con 15.000 m² di superficie coperta che comprende un auditorium, spazi ricreativi, residenze sanitarie assistenziali e alloggi di social housing.

Il team di Andersen, coordinato dal partner Maurizio Ferrero con il supporto dei dottori commercialisti Alberto Trainotti (partner) e Luca Chianale (director), ha curato tutti gli aspetti fiscali dell’operazione. Lo studio si è inoltre occupato di tematiche specifiche come quelle connesse all’acquisto e alla locazione degli appartamenti in social housing e della revisione dei contratti, analizzandone gli aspetti tributari.

Per gli aspetti legali, ADVANT Nctm ha assistito REAM SGR S.p.A. con un team guidato dal partner Vito Bisceglie, responsabile del dipartimento Immobiliare, e Rosemarie Serrato, coadiuvati da Elena Granati e Francesco Bigerna per i profili investment e Sara Petricciuolo per i profili di diritto urbanistico. LCA Studio Legale ha assistito Proges Cooperativa Sociale di Parma con un team guidato dal partner Andrea Marani e composto da Laura Pennazzi Catalani e Beatrice Diletta Cortesi.