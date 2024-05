Reati tributari, più tempo per estinguere il debito fiscale

Nel caso di reati tributari, per beneficiare della riduzione fino alla metà delle pene e della non applicazione delle misure accessorie, sarà possibile estinguere il debito tributario anche dopo l’apertura del dibattimento e fino alla sua chiusura, ottenendo anche una sospensione del processo di circa un anno e mezzo. È quanto emerge dalle modifiche in arrivo con il decreto di riforma delle sanzioni attuativo della delega fiscale (Ag 144, che ha ricevuto martedì scorso il parere delle commissioni...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi