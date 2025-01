Referendum: slitta al 20 gennaio la Camera di consiglio della Consulta

È stata posticipata dal 13 al 20 gennaio, con un decreto a firma del Presidente facente funzioni della Corte costituzionale Giovanni Amoroso, la camera di consiglio partecipata in cui verrà giudicata l’ammissibilità dei referendum abrogativi richiesti e ritenuti conformi alla legge dall’Ufficio centrale per i referendum della Corte di cassazione.

Si tratta del termine ultimo previsto per legge.

Il rinvio è stato disposto, si legge in un comunicato della Consulta, considerata la convocazione per martedì 14 gennaio del Parlamento in seduta comune per l’elezione di quattro giudici costituzionali.