Renaissance Partners e Aurora Growth Capital acquisiscono l’intero capitale sociale di Genetic da CVC e dalla famiglia Pavese, che reinvestirà in una partnership 50-50. Gli Studi coinvolti. Renaissance Partners e Aurora Growth Capital, assistiti da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, hanno firmato un accordo vincolante per acquisire l’intero capitale sociale di Genetic S.p.A. da CVC Strategic Opportunities, assistita da PedersoliGattai, e da Rocco, Francesco e Francesca Pavese. La famiglia Pavese, assistita da Alma LED, reinvestirà a fianco di Renaissance Partners e Aurora Growth Capital in una partnership 50-50.