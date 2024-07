Responsabilità 231 e rilevanza della notifica all’ente ai fini dell’interruzione della prescrizione

Persona giuridica - Società - Responsabilità amministrativa degli enti - Notifica - Effetto interruttivo della prescrizione - Condizioni.

Nel sottosistema della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, è rilevante la notificazione all’ente interessato per interrompere il decorso della prescrizione in virtù dell’esistenza di una norma speciale che impone l’applicazione a tale sistema delle regole, in punto di prescrizione, del codice civile.

