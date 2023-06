Responsabilità 231: sussiste il vantaggio dell'ente per omessa o scarsa cura dei luoghi di lavoro che determini risparmio di tempo e di denaro a cura della redazione Diritto

Persona giuridica - Società - Responsabilità da reato degli enti - Criteri di imputazione - Reati colposi - Interesse o vantaggio - Risparmio di spesa e tempo - Fattispecie

Responsabile l'impresa dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25 septies comma 3, D.lgs. n. 231 del 2001, in relazione all'articolo 590 comma 3, cod. pen., per aver cagionato il reato di lesioni colpose aggravate al proprio dipendente, nonostante la presenza del documento di organizzazione adottato ex decreto 231, ma non...