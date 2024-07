Responsabilità civile da danno ambientale e climatico. La Climate Change Litigation ed il ruolo della ESG - CSRD

Il Dossier si propone di fornire al giurista ambientale o all’avvocato specializzato in diritto ambientale, un primo strumentario per comprendere appieno e riuscire a districarsi tra gli innumerevoli aspetti tecnico-scientifici, oltre che giuridici, che connotano una materia così complessa, profondamente intrisa e inscindibilmente avvinta ad ulteriori tematiche dal prorompente impatto sociale, quali l’inquinamento ambientale, i cambiamenti climatici, il surriscaldamento globale, il progressivo esaurimento delle risorse naturali, i fenomeni migratori di massa; il tutto, in una prospettiva rivolta a tutelare non soltanto l’interesse dei viventi, ma anche, se non in special modo, quello delle generazioni future.

Da limite all’attività di impresa, oggi l’ambiente assurge, nel contesto di una economia sempre più ‘‘ circolare ’’, a vera e propria risorsa per lo sviluppo, richiedente processi industriali sempre più sostenibili con le operazioni di recupero e di riciclaggio.

Il presente lavoro è quindi finalizzato ad offrire un quadro d’insieme e, al contempo, risposte di taglio operativo, alle crescenti sfide imposte al professionista moderno, sempre più frequentemente chiamato ad eseguire ricerche e valutazioni approfondite, non soltanto in ambito di compliance e contenzioso ambientale, ma anche in procedure di ‘‘due diligence ’’ e ‘‘ disclosure ’’ aziendale.

La trattazione che segue è suddivisa in cinque macroaree, completate da un nutrito corredo normativo e giurisprudenziale; particolare attenzione viene riservata all’intreccio di profili di diritto sostanziale con quelli di natura processuale, che più da vicino interessano l’operatore del diritto.

Un’autonoma riflessione è inoltre dedicata alle problematiche che afferiscono il principio dell’onere della prova nell’ambito della cd. Climate Change Litagation , nonché all’analisi ESG e CSRD , quali nuovi strumenti di natura preventiva della responsabilità civile in ambito ambientale.

*A cura di Mario Benedetti, Partner di BLB Studio Legale - Direttore scientifico “Responsabilità & Risarcimento-il Mensile”