Responsabilità diretta della PA per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona appartenente all’amministrazione

Responsabilità della P.A. - Fatto illecito - Alluvione Sarno - Amministrazione statale - Amministrazione locale - Azione di regresso ex art. 2055 c.c.

Sussiste la responsabilità diretta della pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona fisica appartenente all’amministrazione, tale da far reputare sussistente l’immedesimazione organica con quest’ultima, non solo in presenza di formale provvedimento amministrativo...