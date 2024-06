Responsabilità della PA solo previo annullamento dell’atto impositivo del contribuente

Responsabilità della PA - Risarcimento danni - Atto impositivo - Annullamento - Illegittimità - Giudice tributario – Necessità

Il contribuente può esercitare l’azione risarcitoria nei confronti della P.A. per responsabilità diretta soltanto previo annullamento dell’atto impositivo (e, quindi, previo accertamento dell’illegittimità di quest’ultimo) da parte del giudice tributario. In tale ipotesi, non è ravvisabile alcuna interferenza della giurisdizione ordinaria sulle modalità di esercizio...