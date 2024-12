REVO Insurance sceglie Lexant per la parità di genere REVO Insurance S.p.A., compagnia di assicurazione quotata sul mercato Euronext STAR Milan e attiva nei rami danni con particolare riguardo ai rischi speciali, ha compiuto il percorso per l’ottenimento della certificazione per la Parità di Genere, secondo la Prassi UNI/PdR 125:2022, assegnata da TÜV Rheinland.