Riabilitazione nel fallimento e affidamento in prova ai servizi sociali, l’ipotesi di assimilazione

L’esdebitazione, ossia la liberazione dai debiti residui nei confronti di creditori insoddisfatti, è un beneficio che l’articolo 142 del Rd 267/1942 riconosce al fallito persona fisica, al ricorrere di determinate condizioni. Fra tali presupposti rientra il non aver subito condanne per bancarotta fraudolenta o altri reati contro l’economia o connessi all’esercizio dell’impresa, a meno che in relazione ad essi sia intervenuta la riabilitazione.

Con l’ordinanza 18 luglio 2024 n. 19832, la Corte di Cassazione...