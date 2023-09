Riassunzione di personale, clausola sociale non vincolante di Filippo Di Mauro e Guglielmo Saporito

Secondo il Tar del Lazio l’obbligo si riduce se chi subentra ha forza lavoro sua









L’impresa che si aggiudica un appalto non è vincolata ad assumere il personale impiegato da quella uscente: il vincolo della clausola sociale, infatti, si diluisce quando il subentrante sia già in possesso di una propria struttura in grado di gestire autonomamente i servizi aggiudicati.

È questo l’orientamento del Tar Lazio (25 agosto 2023, n. 13442, Pres. F.Riccio, Est. I.Nobile), che ha esaminato una gara del 2022 per servizi di biglietteria, controllo accesso e contact center del parco archeologico...