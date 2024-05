Richemont acquisisce Vhernier: gli studi coinvolti

Diego Valenti , Valentina Casella, Filippo Maisto

Legance ha assistito Richemont – gruppo quotato leader nell’industria dei beni di lusso con Maisons nel mondo dei gioielli, come Buccellati, Cartier e Van Cleef & Arpels e degli orologi come IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre e Panerai, nell’acquisizione dell’intero capitale di Vhernier, detenuto per la maggioranza dalla famiglia Traglio.

La Maison Vhernier, fondata nel 1984 a Valenza, rappresenta una eccellenza della gioielleria italiana e si differenzia per l’estetica moderna e distintiva del suo design. Vhernier è anche proprietaria di De Vecchi Milano 1935, un marchio storico italiano di argenteria per la casa.

Legance ha assistito l’acquirente con un team composto da Giacomo Gitti, Riccardo Paganin, Diego Valenti e Irene Manta, per i profili corporate, Serena Commisso e Arianna Pagnoncelli per i profili labour nonchè da Alessandra Palatini, Simona Carretta e Alice Galizia per i profili real estate.

PwC Deals ha seguito le attività di Financial Due Diligence per Richemont con un team coordinato da Emanuela Pettenò, Anna Nasole e Federica Toma. PwC TLS invece ha agito per l’attività di tax due diligence e per gli aspetti fiscali del contratto di acquisizione, con un team composto da Pietro Bertolotti e Francesca Ruscalla, guidati dal partner Nicola Broggi. L’assistenza SPA è stata seguita da Daniela Mentesana e Antonio Rizzoli.

La holding della famiglia Traglio, socio di maggioranza di Vhernier, è stata assistita da Casella e Associati in relazione ai profili corporate con un team composto da Valentina Casella, Alessandro Casella e Fabio Giorgetti e da Maisto e Associati per gli aspetti fiscali dell’operazione con un team composto da Filippo Maisto, Mirko Severi e William Criminisi.