Riconoscimento del danno parentale anche in assenza del rapporto di parentela

Risarcimento danni - Danno parentale - Convivenza more uxorio - Vincolo di sangue - Assenza - Assistenza morale e materiale - Padre putativo - Riconoscimento

Al fine di liquidare il danno parentale al compagno della madre per la morte della figlia in assenza del vincolo di sangue la convivenza more uxorio non è da sola sufficiente a dimostrare il pregiudizio subito ma occorre considerare la dedizione e l’assistenza morale e materiale da padre putativo, in ragione dell’assenza di quello biologico...