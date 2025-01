Ricorsi tributari, per la ricevuta è sufficiente il formato Pdf

Secondo un recente filone della giurisprudenza di merito, sono inammissibili i ricorsi tributari qualora le relative ricevute di consegna e di accettazione vengano depositate telematicamente in formato Pdf e non invece in formato Eml. Questa giurisprudenza presta, tuttavia, il fianco a qualche considerazione critica.

Il filone giurisprudenziale

In alcuni casi ascrivibili a questo filone interpretativo, il ricorrente aveva impugnato l’avviso di accertamento di un Comune. I giudici di merito – richiamando alcune sentenze della...