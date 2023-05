Ricorso in Cassazione improcedibile senza deposito atti telematico di Giovanni Negri









Va dichiarato improcedibile il ricorso in Cassazione presentato, nella materia civile, non utilizzando la via digitale.

Dall’inizio dell’anno, per effetto della riforma del processo civile, infatti, non è più ammesso, di norma, l’ordinario deposito cartolare. Lo afferma la stessa Cassazione con l’ordinanza 10689/2023 della prima sezione civile.

La ...