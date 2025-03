Ricorso per Cassazione proposto da una parte, irrilevante la mancata notifica al Pm

Con riferimento al ricorso per cassazione proposto da una parte e non notificato al PM presso il giudice a quo, in un procedimento in cui è previsto l’intervento dello stesso, la mancanza di notifica - che non costituisce motivo di inammissibilità, improcedibilità o nullità del ricorso - non rende neppure necessaria l’integrazione del contraddittorio tutte le volte che, non avendo il PM il potere di promuovere il procedimento, le sue funzioni si identificano con quelle svolte dal procuratore generale...

