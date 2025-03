Riduzione della garanzia e limiti del soccorso istruttorio: il caso del consorzio di cooperative di produzione e lavoro

In materia di appalti pubblici, la riduzione dell’importo della garanzia provvisoria, prevista dall’art. 106, comma 8, d.lgs. n. 36/2023, è una disposizione di stretta interpretazione e non può essere estesa a soggetti non espressamente contemplati, come i consorzi di società cooperative di produzione e lavoro. L’applicazione indebita di riduzioni non previste dal disciplinare di gara configura un’irregolarità essenziale, non sanabile mediante soccorso istruttorio, il quale non può tradursi in un...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi