Rifiutarsi di trattare può essere atto doloso di Rosario Dolce









La mancata partecipazione alla mediazione, senza giustificato motivo, può essere elemento di prova per far presumere al giudice sia il dolo della parte sia il fondamento della tesi avversaria. Di qui la legittimità della condanna dell’assente al pagamento del contributo unificato in favore dello Stato. Lo ha stabilito il Tribunale di Termini Imerese con sentenza 412/2023 del 7 aprile.

Nella causa era stato depositato un verbale di chiusura negativa della mediazione promossa da parte di un locatore...