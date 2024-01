Rifiuti, il traffico illecito e la gestione non autorizzata possono concorrere

Il traffico illecito di rifiuti può concorrere con il reato di gestione non autorizzata nel caso in cui ricorrano, in concreto, sia gli elementi sostanziali del primo, ossia l’allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate, che l’elemento formale del secondo, quale la mancanza di autorizzazione. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza 37113 del 12 settembre 2023.

Nel caso in esame, la Corte d’appello condannava il legale rappresentante di una società di autotrasporti che...