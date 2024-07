Rifiuto del part time e viceversa e licenziamento del lavoratore

Licenziamento - Trasformazione del part time in full time o viceversa - Rifiuto da parte del lavoratore – Licenziamento per g.m.o. – Illeceità del licenziamento - Articolo 8 D.Lgs. n. 81/2015 - Licenziamento ritorsivo – Ipotesi di nullità - Tutela reintegratoria – Art. 2 comma 1, D.Lgs. n. 23/2015

Il licenziamento intimato a seguito di rifiuto del part time, ancorché ammantato da altre ragioni come il g.m.o. (per asserita crisi aziendale insussistente), va ritenuto ritorsivo in quanto mosso...