Riforma Cartabia, tutte le novità dalle indagini preliminari alle misure sostitutive della pena

Il convegno si terrà il prossimo 12 settembre dalle 14,30 alle 17,30 a Pesaro presso CONFINDUSTRIA PESARO-URBINO









Il Sole 24 ORE e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro presentano il convegno dal titolo

"RIFORMA CARTABIA - TUTTE LE NOVITÀ DALLE INDAGINI PRELIMINARI ALLE MISURE SOSTITUTIVE DELLA PENA".



Durante l'evento si discuterà delle indagini preliminari, del termine di riflessione del Pubblico Ministero, della discovery forzata e dei reati diventati procedibili a querela. Si affronterà quindi il tema dell'archiviazione, del diritto all'oblio, dei programmi di giustizia riparativa e della messa alla prova. Si farà infine un focus sulle misure sostitutive della pena, come la semilibertà, la detenzione domiciliare, il lavoro di pubblica utilità e la pena pecuniaria.



Il convegno si terrà il prossimo 12 settembre dalle 14,30 alle 17,30 a Pesaro presso CONFINDUSTRIA PESARO-URBINO, in via Carlo Cattaneo n. 34.



L'evento è stato accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro per n. 3 c.f.p. ordinari. È necessario iscriversi compilando il form di registrazione .



CONSULTA IL PROGRAMMA