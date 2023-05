Riforma Orlando, appello del Pg solo se c’è intesa con il Procuratore di Patrizia Maciocchi

Le Sezioni unite, con la sentenza 21716, chiariscono anche che l’acquiescenza del procuratore della Repubblica al provvedimento non può essere riferita anche al Pm che abbia presentato le conclusioni nel giudizio di primo grado









La legittimazione del procuratore generale a proporre appello, in seguito all’acquiescenza del procuratore della Repubblica, dipende dalle intese o dalle altre forme di coordinamento previste dal Codice di rito penale. Norme che impongono al Pg di acquisire tempestivamente notizie sulle determinazioni del procuratore della Repubblica in merito all’impugnazione della sentenza. Le Sezioni unite, con la sentenza 21716, nel far luce sulla disciplina delle impugnazioni penali, disegnata dalla riforma ...