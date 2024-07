Rigenerazione dell’immobile di via Mecenate. Gli Studi coinvolti nella partnership tra Borgosesia ed Elysée Capital

Adriano Nocerino, Alessandro Di Manna

Borgosesia S.p.A. società quotata all’Euronext Milan (EXM) di Borsa Italiana, incrementa i propri investimenti nell’asset class immobiliare, proseguendo nella sua strategia di creazione di valore per grandi e piccoli investitori mediante l’acquisizione, rigenerazione e riqualificazione di immobili situati nei più rilevanti centri urbani e turistici.

Borgosesia S.p.A., attraverso la sua controllata, Borgosesia Real Estate S.r.l., ha acquisito il 77% del capitale sociale della Mecenate S.r.l. proprietaria dell’immobile da Sanus Beteiligungs AG realizzando una partnership di lungo periodo con l’investitore e project manager Elysée Capital Gmbh.

Il complesso immobiliare, situato in via Mecenate nella zona sud est di Milano - tra le più vive del tessuto milanese ed in grande trasformazione - con una superficie lorda esistente di circa 5.500 mq, sarà oggetto di un importante processo di riqualificazione e valorizzazione anche attraverso la variazione della destinazione ad uso turistico-ricettivo.

Sanus Beteiligungs AG e Elysée Capital Gmbh sono state assistite da Fivers Studio Legale e Tributario con un team multidisciplinare guidato dal Partner Adriano Nocerino che, con il trainee Walter Rossi, ha curato gli aspetti di M&A e di Real Estate, supportati dal Partner Antonio Papi Rossi ed il Senior Associate Nicola Ferrante per i profili di diritto amministrativo.

Borgosesia S.p.A. è stata assistita in ogni aspetto dell’operazione da Basso Di Manna Ritegno Studio Legale associato, con un team guidato dal Partner Alessandro Di Manna.

Gruppo Leccese ha agito in qualità di advisor di Borgosesia S.p.A.

I profili notarili sono stati affidati al Notaio Tiziano Ridi.

FIVERS Studio Legale e Tributario

FIVERS è uno Studio legale e tributario indipendente italiano con sedi a Milano e a Roma. Fondato nel 2014, è oggi composto da 16 Soci ed un totale di circa 70 professionisti con diversi livelli di seniority e con significative esperienze maturate nel mercato dei servizi legali e fiscali, oltre a 3 Of Counsel di primario standing. FIVERS assiste clienti italiani ed internazionali nei propri ambiti di competenza, offrendo expertise consolidate e fortemente sinergiche tra loro.