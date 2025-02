Rinuncia al mandato: avvocato onerato della difesa fino a nuova nomina

In caso di rinuncia al mandato, l’avvocato è onerato della difesa fino all’intervento di una nuova nomina. Per cui, il giudice non ha l’obbligo di nominare all’imputato, in assenza di un nuovo difensore di fiducia, un avvocato d’ufficio. In questi termini, la Cassazione, con la recentissima sentenza n. 7313/2025, ribadisce l’orientamento prevalente di legittimità, rigettando il ricorso di un uomo condannato per truffa.

La vicenda

Nella vicenda, la Corte d’appello di Roma confermava la condanna...