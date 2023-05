Rinvio pregiudizlale in Cassazione soltanto se motivato dal giudice non incompetente di Giovanni Negri









Comincia a farsi strada una delle novità introdotte dalla riforma del processo penale per evitare la dispersione di attività processuale e il potenziale pericolo di prescrizione, il rinvio pregiudiziale in Cassazione sulla questione di competenza. Pochi giorni fa il Gup di Torino, nel processo al management della Juventus, ha investito la Corte della decisione avendo verificato l’esistenza di un contrasto giuriprudenziale sulla determinazione dell’ufficio giudiziario competente in materia di aggiotaggio...