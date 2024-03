Riorganizzazione Gruppo Magnaghi: gli studi coinvolti

Stefania Lo Curto, Morena Bontorin, Giorgio Fantacchiotti, Anna Gagliardi.

Cappelli RCCD ha assistito il Gruppo Magnaghi, operante nel settore aerospaziale e fornitore leader di sistemi di carrelli di atterraggio e componenti aerostrutturali in composito per piattaforme aeronautiche di medie dimensioni ad ala fissa e rotante, nel contesto di una complessa operazione di finanziamento cross-border concesso da un pool di primari istituti finanziatori composto da UniCredit S.p.A. (che ha agito anche in qualità di banca agente), Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A., finalizzata a (i) consentire l’uscita di TH Aereo, società riconducibile a Three Hills Capital Partners, dal capitale sociale della holding del Gruppo, Magnaghi Holding S.p.A., (ii) dotare quest’ultima delle risorse finanziarie necessarie al rimborso di quanto dovuto dalla stessa ai sensi del prestito obbligazionario emesso dalla medesima società e sottoscritto da fondi riconducibili a Three Hills Capital Partners, e (iii) rifinanziare l’esborso connesso all’acquisizione (per il tramite del veicolo di nuova costituzione Magnaghi Canada Ltd) di Tecnickrome Aeronautique Inc e CFN Precision Ltd, rispettivamente in Montreal e Toronto, società acquisite a fine settembre 2023 da Sumitomo Precision Products Co. Ltd. [Nota: vedasi precedente comunicato del 31/10/2023].

In particolare, Cappelli RCCD ha agito in qualità di consulente legale del Gruppo Magnaghi con un team interdisciplinare composto dalla partner Morena Bontorin (in foto a sinistra), dalla senior associate Deborah De Rosa e dagli associate Giuseppe Murano e Lucrezia Vincenzi, per i profili legati al finanziamento dell’operazione e dal name partner Roberto Cappelli, dalla partner Stefania Lo Curto (in foto), dalla senior associate Giulia Martino e dagli associate Adriano Facchini e Maria Chiara Cappelli, per gli aspetti corporate.

ADVANT Nctm ha assistito il pool di banche per tutti gli aspetti dell’operazione relativi al finanziamento, con un team guidato e coordinato da Stefano Padovani ed Eugenio Siragusa, partner, e composto da Gianluca Salvadei, managing associate, e Paolo Porena, senior associate.

Linklaters ha assistito Three Hills Capital Partners in tutti gli aspetti dell’operazione relativi all’uscita di TH Aereo dal capitale sociale di Magnaghi Holding e al rimborso del prestito obbligazionario emesso dalla medesima società, con un team guidato dal partner Giorgio Fantacchiotti (in foto), coadiuvato dalla managing associate Anna Gagliardi (in foto) e dall’associate Augusto Fracasso, per gli aspetti corporate e M&A dell’operazione e dalla counsel Alessandra Ortelli, per profili relativi alla componente debito dell’investimento di Three Hills Capital Partners.

Lo Studio Zoppini, con un team formato dal Prof. Andrea Zoppini e dall’Avv. Giulio Angeloni, ha assistito i soci di Magnaghi Holding S.p.A. nei profili M&A dell’operazione.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dai notai Federico Mottola Lucano e Susanna Schneider, dello studio notarile ZNR Notai, insieme agli avvocati Federico Francullo e Federico Pantaleo.