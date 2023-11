Risarcimento ai genitori per riniti dei figli minori prodotte da infiltrazioni di Luca Bridi e Annarita D’Ambrosio

La responsabilità del condominio per i danni lamentati dal proprietario di un immobile per infiltrazioni di acqua piovana è pacifica, se provengono da parti comuni dell’edificio a causa di cattiva manutenzione, omessa realizzazione di opere di natura conservativa, mancata adozione da parte dell’assemblea delle determinazioni in materia di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria. La responsabilità del condominio trova ampia conferma in tre recenti pronunce di merito, a partire da quella...