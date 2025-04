Risarcito il danneggiato da auto pirata solo se ricostruisce dettagliatamente il sinistro

In caso di incidente con un’auto pirata il soggetto danneggiato deve dimostrare con precisione la dinamica del sinistro. In caso contrario non ha chances di rivalersi sul Fondo di garanzia per le vittime della strada. A chiarirlo la Cassazione con l’ordinanza n. 9845/25.

Il ricorso del danneggiato e la Corte d’appello

Venendo ai fatti, a seguito di un sinistro stradale, il soggetto danneggiato ha sostenuto che sussisteva l’obbligo di ...