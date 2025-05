Risolte due questioni molto rilevanti su profili teorici, pratici e applicativi

Le due pronunce in commento si impongono all'attenzione del lettore perché affrontano e risolvono due questioni rilevantissime sotto i profili tanto teorico, quanto - soprattutto, essendo assai frequenti nella prassi dei rapporti bancari - pratico-applicativo. In particolare chiariscono: le condizioni di validità del "mutuo solutorio", definendone esattamente i contorni e specificandone le differenze rispetto alle figure simili; gli elementi necessari per riconoscere l'efficacia esecutiva ai contratti bancari di mutuo conclusi con le forme dell'atto pubblico o della scrittura privata e che prevedano la contestuale costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari