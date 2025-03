Ristoro per ritardo voli, spetta al vettore dimostrare che il passeggero ha viaggiato gratis

La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 6 marzo 2025, nella causa C-20/24, Cymdek, ha affermato che le compagnie aeree non possono partire dal presupposto che un passeggero abbia viaggiato gratuitamente o a una tariffa ridotta se l'operatore turistico paga il prezzo del volo e se il pacchetto "tutto compreso" è pagato da un terzo perché spetta in ogni caso al vettore dimostrare che il passeggero non abbia sostenuto i costi del volo