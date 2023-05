Ritornare per crescere, dal reshoring all'export per generare nuovo valore

Evento in presenza a Roma presso il Centro Congressi Cavour, in Via Cavour n. 50/a e in videoconferenza - 8 giugno, dalle 15,30 alle 18,30









Avrà luogo il prossimo 8 giugno, dalle 15,30 alle 18,30 l'evento dal titolo

"RITORNARE PER CRESCERE. Dal reshoring all'export per generare nuovo valore"



che si terrà sia in presenza a Roma presso il Centro Congressi Cavour, in Via Cavour n. 50/a, che in videoconferenza.



Durante il convegno si discuterà del reshoring delle imprese italiane, dei rischi e delle opportunità di far rientrare le attività produttive. Si indagherà sugli strumenti di internazionalizzazione, del supporto dell'Istituto del Commercio Estero alle piccole e medie imprese italiane. Si affronterà quindi il tema della transizione ecologica e della digitalizzazione come fattori di accelerazione dei percorsi di inshoring e reshoring. L'evento si concluderà con una Tavola Rotonda in cui si darà voce ad alcune esperienze di aziende italiane.



All'evento, in corso di accreditamento presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Roma, è necessario iscriversi compilando il form di registrazione .

A tutti gli iscritti sarà comunque inviato il link di accesso in modalità videoconferenza prima dell'inizio dei lavori.



Media Partner Il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA