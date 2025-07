Roberto Donnini e Marisa Pappalardo con un team di altri 9 professionisti si uniscono a Nunziante Magrone, consolidando così il posizionamento dello Studio in ambito Corporate/M&A

Roberto Donnini, Marisa Pappalardo

Lo studio legale Nunziante Magrone prosegue il proprio percorso di crescita e rafforzamento e annuncia l’ingresso degli avvocati Roberto Donnini e Marisa Pappalardo assieme ad altri 9 professionisti con esperienza in operazioni straordinarie, corporate finance, corporate governance, disciplina di emittenti e intermediari oltre che nel contenzioso di settore.

Roberto Donnini entra come Socio Fondatore, Marisa Pappalardo e Alessandro Pilarski avranno il ruolo di Partner. Della squadra fanno parte anche Rosanna Arleo, Marco Farina, e diversi giovani professionisti.

Questi nuovi ingressi si inseriscono nel percorso tracciato da Nunziante Magrone quale player di riferimento per operazioni straordinarie e progetti strategici di gruppi e imprese italiani e multinazionali, a fianco del management e dei soci. Il team di Donnini e Pappalardo porta con sé un’esperienza trentennale in materia.

In particolare, Roberto Donnini ha costruito la propria attività professionale tra Italia e Stati Uniti occupandosi di diritto societario e di mercati finanziari e acquisendo una consolidata esperienza in operazioni straordinarie nazionali e internazionali, quali acquisizioni, fusioni, joint ventures, operazioni di finanza straordinaria e progetti di investimento, nonché nella regolamentazione delle società quotate. Assiste società italiane, gruppi esteri industriali e investitori finanziari istituzionali.

Marisa Pappalardo si occupa di diritto societario e commerciale ed è un’esperta di corporate governance e regolamentazione delle società quotate e del mercato mobiliare. Ha maturato competenze nella gestione di operazioni complesse come privatizzazioni, OPA, dinamiche di governo tra soci e patti parasociali, situazioni speciali e relativo contenzioso.

Con i nuovi ingressi sale a 15 il numero di Soci Fondatori dello studio.

“Diamo il benvenuto agli avvocati Donnini e Pappalardo e a tutto il loro team in Nunziante Magrone - commenta l’avv. Gianmatteo Nunziante, Socio Fondatore di Nunziante Magrone. “Il loro ingresso è in linea con l’indirizzo strategico dello Studio, focalizzato sulla consulenza alle imprese. Roberto e Marisa assieme al loro team portano con loro un importantissimo bagaglio professionale ed umano che siamo sicuri favorirà importanti sinergie tra le varie practice di Studio e, al contempo, contribuirà significativamente a rafforzare il posizionamento di Nunziante Magrone nel settore del diritto societario e, più nello specifico, delle operazioni straordinarie”.

“Entriamo a far parte della squadra di Nunziante Magrone di cui condividiamo i valori fondativi, l’attitudine al team work e la forte apertura internazionale. Vogliamo contribuire ad approfondire la missione di assistenza legale ai progetti strategici di imprese e gruppi italiani e internazionali, agli investitori istituzionali nel capitale di rischio, in settori industriali in crescita (energia, ICT e tecnologia, infrastrutture) in situazioni speciali e in tutti i casi complessi in cui sia richiesto un team di qualità, con esperienza versatile e multidisciplinare, con dedizione personalizzata al cliente per portare a compimento il progetto”, aggiunge l’avv. Roberto Donnini.