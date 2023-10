Rocket PPC entra in Rebold Italia: gli Studi coinvolti

Filippo Ganci, Alessandro Atzeni e Milena Prisco









Rocket PPC, agenzia verticale specializzata in Digital Advertising e Web Analytics, entra in Rebold Italia, agenzia full service e multichannel con oltre 20 anni di esperienza in performance marketing, lead generation e consulenza specializzata nei marketplace, con l’obiettivo di rafforzare e internazionalizzare i servizi di Performance Marketing. Rebold è parte della società spagnola ISPD, gruppo internazionale di agenzie che offre servizi di marketing e comunicazione e opera in Europa, negli Stati Uniti e in America Latina.



L’unione di Rebold e Rocket punta a potenziare la strategia di espansione nel mercato italiano e dà vita a un team composto da oltre 50 risorse specializzate nelle aree di Media Advertising, Publishing, Web Analytics, Content e Marketplace, così da rappresentare un acceleratore per il performance marketing sui clienti internazionali del gruppo.



L’acquirente è stato assistito per tutti gli aspetti di diritto societario da Juan Rodés, General Counsel del gruppo ISPD, con il supporto di DGRS Studio Legale e, in particolare, di Filippo Ganci, Senior Associate, e Maria Sabrina Cardillo, Junior Associate, mentre, per i profili tributari dallo Studio di Tax & Corporate advisory ATAX A.P., nelle persone dei Partner Dottor Alessandro Atzeni e Dottoressa Cristina Gualandris.



Lo Studio legale Pavia e Ansaldo ha assistito i soci venditori Gabriele Contilli e Pasquale Altamura con un team composto per i profili di diritto societario da Milena Prisco, Of Counsel, e Arianna Cortese, Associate, e con il supporto di Valentina Simonelli per la parte labour.