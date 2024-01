Rödl & Partner assiste il Gruppo Hettich nell’acquisi-zione del Gruppo FGV

Stefan Brandes

Il Gruppo Hettich e Formenti e Giovenzana S.p.A., in breve FGV, sono due imprese a conduzione familiare con complessivamente oltre 200 anni di esperienza nel settore dell’arredamento. Hettich è stata fondata nel 1888 e oggi è uno dei principali e più affermati produttori mondiali di componenti e accessori per mobili. L’azienda ha sede a Kirchlengern, nel polo del mobile della parte nord-orientale della Vestfalia. Il Gruppo FGV, che opera nello stesso settore, è stato invece fondato nel 1947 a Veduggio con Colzano, nel cuore della Brianza, e ha 6 siti produttivi in tutto il mondo. In seguito all’assistenza in occasione del signing, occorso la scorsa estate, Rödl & Part-ner ha prestato la propria consulenza anche per il perfezionamento (closing) dell'acqui-sizione del Gruppo italiano FGV da parte di Hettich.

Rödl & Partner ha assistito Hettich per gli aspetti legali e fiscali dell'acquisizione. Il coordinamento generale è stato gestito dal Managing Partner di Rödl & Partner Italia, Stefan Brandes, che è stato coadiuvato da Sebastiano Iacono (Manager) per quanto riguarda le negoziazioni del contratto di acquisizione e l'attuazione della transazione. Il team fiscale è stato guidato da Thomas Giuliani (Partner). In aggiunta ad ulteriori avvo-cati e dottori commercialisti di Rödl & Partner Italia, sono stati coinvolti nella transa-zione anche i colleghi delle sedi di Rödl in Polonia, Brasile, Cina, Germania, Francia e Slovacchia.

I venditori sono stati assistiti da UBS (con a capo Franco Cappiello) in qualità di Finan-cial Advisor e da BonelliErede (con a capo Federico Vermicelli) per quanto concerne invece la consulenza legale. Lo Studio ZNR notai ha seguito gli aspetti notarili.