RPLT nella vendita di Icon Scientific Limited a Indicor Equity LLC

RPLT comunica di avere assistito Sogesta Worldwide Ltd nella vendita della partecipazione di maggioranza in Icon Scientific Limited– azienda produttrice di strumentazione per processi industriali con sede nel Regno Unito – a Indicor Equity LLC attraverso la sua sussidiaria Petroleum Analyzer Company (PAC) LP (con sede negli USA).



RPLT ha assistito Sogesta Worldwide Ltd con i Partner Fabrizio Iliceto e Luca Finocchiaro; Icon Scientific Limited e gli azionisti venditori sono stati assistiti per i profili di diritto inglese dallo studio Harrison Clark Rickerbys Solicitors, advisor finanziario dell’operazione è stata la banca di investimento EC M&A, mentre l’acquirente è stato assistito dalla law firm inglese Travers Smith.