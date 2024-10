L’Associazione Primavera Forense presenta l’evento dal titolo

“RUOLO E STRATEGIE DELL’AVVOCATO IN MEDIAZIONE”, che avrà luogo a Roma il 15 e il 29 novembre presso la Casa Bonus Pastor, in Via Aurelia n. 208.

L’evento, pensato per gli Avvocati ed in generale per tutti i professionisti che intendono assistere, accompagnare o rappresentare al meglio il proprio cliente in mediazione, si prefigge l’obiettivo di offrire al consulente gli strumenti negoziali, attraverso anche l’approfondimento delle dinamiche comunicazionali e giuridiche, necessari a garantire un’assistenza efficace del proprio cliente in un procedimento di mediazione civile e commerciale.

La conoscenza approfondita di questo nuovo istituto risulta fondamentale per poterne cogliere i numerosi aspetti positivi e per offrire alla propria clientela un’assistenza ed una consulenza aggiornata ai nuovi strumenti presenti nel nostro ordinamento. Durante l’evento si esaminerà la corretta e proficua gestione nella conduzione di un procedimento di mediazione da parte dell’Avvocato, al fine di trarne il massimo vantaggio.

Saranno oggetto di analisi ed approfondimento tutte le fasi del procedimento di mediazione, dalla fase preparatoria che prevede la scelta dell’Organismo di mediazione più adatto alle esigenze specifiche della fattispecie che viene portata in mediazione, alla fase conclusiva, che in caso di conciliazione, prevede la stesura e la redazione di un accordo.

Presentando aspetti sia teorici che pratici, durante l’evento si affronteranno le questioni più significative ed anche più controverse e dibattute relative alla mediazione.

La partecipazione all’evento è gratuita, previa iscrizione compilando il form di registrazione.

A tutti i partecipanti in regola con le firme verrà rilasciato l’attestato di partecipazione valido ai fini dell’ottenimento di 10 crediti formativi professionali, 7 ordinari e 3 deontologici. L’evento è altresì valido per l’aggiornamento obbligatorio dei mediatori civili.

Per informazioni amministrazione@primaveraforense.it ǀ 06.474 1967

Media Partner Il Sole 24 ORE

