Russo De Rosa Associati con Style Capital nell’acquisizione di una quota di maggioranza del gruppo francese proprietario del marchio Soeur

Gianmarco Di Stasio e Sergio Mori









Russo De Rosa Associati ha curato tutti gli aspetti legali e fiscali dell’operazione occupandosi della strutturazione della stessa e della negoziazione e redazione della contrattualistica dell’acquisizione nonché del reinvestimento degli attuali soci e dei relativi accordi parasociali e piani di incentivazione con un team trasversale guidato dal socio Valerio Libani e dal socio Gianmarco Di Stasio (foto a sinistra) e composto da Sergio Mori (foto a destra) e Marco Idili per la parte legale e Mattia Cardinali e Jacopo Moriconi per gli aspetti fiscali. Lo studio si è avvalso della collaborazione dello studio Delsol Avocats per gli aspetti di normativa francese. Ethica Group e Mit.Fin hanno agito quali advisor finanziari di Style Capital.



I venditori sono stati assistiti dallo studio Weil Gotshal & Manges per la parte legale, da Lazard quale advisor finanziario nonché Callisto Finance con riferimento al piano di incentivazione