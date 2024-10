Russo De Rosa con Eurofins nell’acquisizione di Verdelab Bioscience

Fabrizio Fanti, Valentina Colonna, Andrea De Panfilis

Eurofins, multinazionale operante nel settore medicale e dei laboratori di analisi, ha acquisito Verdelab Bioscience, società di Rimini operante in ambito fitosanitario per l’analisi di funghi, batteri e virus su specie orticole e ortofrutticole.

Eurofins è stata assistita dallo Studio Russo De Rosa Associati in relazione ai profili legali, societari, fiscali e di due diligence e struttura dell’operazione, con un team trasversale di lavoro composto da Andrea De Panfilis (in foto), Valentina Colonna (in foto) e Alessio Borghini, per le tematiche legali, e da Andrea Massaccesi, Mimmo Lombardi e Gian Maria Garzi, per le tematiche fiscali.

I venditori sono stati affiancati da ADMA Partners, in qualità di advisor finanziario, dall’avvocato Fabrizio Fanti (in foto) dello Studio Celli – Fanti per i profili legali e dallo Studio Farina per gli aspetti fiscali.