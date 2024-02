Russo De Rosa, Juridicum e GPBL nell’acquisizione di Lenovys da parte di Tinexta

Andrea De Panfilis, Stefano Maria Zappalà

Tinexta, società quotata all’Euronext Star e attiva nei servizi di digital trust, cybersecurity e business innovation, ha deciso di allargare il proprio perimetro di attività, costituendo Antexis Strategies, che ha sottoscritto accordi vincolanti per l’immediata acquisizione del 60% di Lenovys, società attiva nel settore della consulenza strategica e del lean management, con previsione di opzioni put and call per consentire la successiva acquisizione totalitaria.

Russo De Rosa Associati ha assistito i soci di Lenovys con un team trasversale composto da Andrea De Panfilis (in foto a sinistra), Antonio Lopetuso e Alessio Borghini, per gli aspetti legali e contrattuali dell’operazione, e da Andrea Massaccesi, per gli aspetti fiscali. Sempre lo Studio Russo De Rosa Associati, con il medesimo team, ha assistito il management di Lenovys nelle tematiche societarie e fiscali relative al piano di incentivazione previamente adottato.

Tinexta è stata assistita dallo Studio Juridicum avvocati associati, con un team composto dagli avvocati Stefano Maria Zappalà (in foto a destra) e Giuseppina Staropoli, per gli aspetti contrattuali e legali, e Cristina Fonti e Martina Zottola, per la parte giuslavoristica; per gli aspetti fiscali, dallo Studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, con Roger De Moro e Lucrezia Piccinini e per gli aspetti contabili da EPYON, con Pietro De Ceglie e Giulia Carosella.